Жерар Пике уже знает, что не входит в планы наставника на следующий сезон. Хави больше не видит в 35-летнем защитнике игрока стартового состава. Максимум, на что может рассчитывать ветеран, – статус футболиста ротации. В личном разговоре, состоявшемся несколько дней назад, тренер сообщил об этом бывшему партнеру, а ныне подопечному, сообщает Mundo Deportivo.

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Хави считает, что нецелесообразно рассчитывать на игрока, у которого неоправданно высокая зарплата, который часто травмируется и отвлекается на нефутбольные вещи. Тренер убежден, что деньги, которые платят третьему номеру, могли бы пойти на зарплату новичкам или пополнить трансферный бюджет.

Сам Пике настроен бороться за место в составе и доказать Хави ошибочность его выводов. Вскоре агент игрока должен встретиться с руководством клуба, чтобы попытаться разрешить ситуацию, ведь контракт Жерара рассчитан еще на год, а покидать Барсу игрок не хочет. Хави тоже не настаивает на трансфере бывшего одноклубника, но игровое время ему не обещает.

Пике выступает за Барселону с 2008 года. В сезоне 2021/22 сыграл 39 матчей, забил 3 гола.

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