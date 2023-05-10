Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса продолжат держать под стражей из-за обвинений в изнасиловании.

9 мая состоялось очередное заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство защиты бразильца по поводу освобождения под залог. Это была такая вторая попытка, но ее снова отклонили, утверждает Marca.

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Адвокаты отрицали возможность бегства Алвеса в Бразилию, ведь якобы обладают доказательствами его невиновности. Кроме того, у Испании нет договора об экстрадиции с родиной футболиста, что тоже стало важным фактором для суда. Защита Дани может подать новую апелляцию.

Напомним, самый титулованный футболист мира находится в тюрьме с 20 января по обвинению в изнасиловании женщины в одном из ночных клубов Барселоны.

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