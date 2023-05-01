"Меня с другом посадили туда по той причине, что для гостей этого столика был персональный туалет. Девушки подошли к нам, но ни мы, ни официанты не настаивали на этом.

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Я видел ее желание. Это было заметно по тому, как она танцевала, как подошла ко мне, в каких позах мы были. Я предложил ей продолжить в туалете, а она согласилась. Я дважды спросил, нравится ли ей это (речь идет об интимной близости – прим.). Она ответила, что да.

Если бы я увидел ее на выходе, то остановился бы, чтобы спросить, что с ней случилось (о доказательстве, что девушка расплакалась после выхода из туалета – прим.). Потому что до этого все было хорошо. Я лишь повелся на наше общее желание", – приводит слова Дани Алвеса Marca.

Напомним, что Дани Алвес находится под стражей с 20 января. Ему грозит от 4 до 12 лет заключения, если его вина будет доказана в суде.

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