Легендарный Дани Алвес проведет в ближайший год в Центральной Америке.

История с переездом Дани Алвеса в чемпионат Мексики наконец-то подошла к концу. Фулбек сборной Бразилии официально подписал контракт с клубом Пумас, который идет в середине таблицы местной Апертуры.

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Дани Алвес перешел в клуб на правах свободного агента. Соглашение Пумас с фулбеком рассчитано на год. Бразильца представили в команде под 33-м номером.

Остальные детали контракта не раскрываются, но издание AM сообщало, что деньги Алвесу будут начисляться двумя частями. Первую из них Дани будут получать в виде обычной зарплаты, а вторая будет получены от маркетинга и спонсоров – руководство клуба надеется привлечь их приходом зв'здного футболиста.

Барселона этим летом решила не продлевать соглашение с 39-летним Дани Алвесом, однако он сможет отомстить каталонцам на футбольном поле. Пумас станет соперником "блаугранас" в Кубке Гампера, который состоится 7 августа.

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