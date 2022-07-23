Історія з переїздом Дані Алвеса в чемпіонат Мексики нарешті добігла кінця. Фулбек збірної Бразилії офіційно підписав контракт з клубом Пумас, який тримається у середині таблиці тамтешньої Апертури.

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Дані Алвес перейшов у клуб на правах вільного агента. Угода Пумас з фулбеком розрахована на рік. Бразильця презентували в команді під 33-м номером.

Інші деталі контракту не розкриваються, але видання AM повідомляло, що гроші Алвесу будуть нараховувати двома частинами. Першу з них Дані отримуватиме у вигляді звичайної зарплатні, а інша залежатиме від маркетингу та спонсорів – керівництво клубу сподівається заманити їх приходом зіркового футболіста.

Барселона цього літа вирішила не продовжувати угоду з 39-річним Дані Алвесом, однак він зможе помститись каталонцям на футбольному полі. Пумас стане суперником "блаугранас" у Кубку Гампера, який відбудеться 7 серпня.

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