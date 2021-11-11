Бывший защитник Барселоны, Ювентуса и ПСЖ Дани Алвес не вернется в каталонский клуб, несмотря на свое большое желание.

Несмотря на то, что Дани Алвес намекал на возвращение в Барселону в своих соцсетях, "блаугранас" не заинтересованы в подписании 38-летнего бразильца, информирует Goal.

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Защитник встречался с руководством клуба во время матча Лиги чемпионов против Динамо. Хотя сам Алвес неоднократно выражал желание вернуться в испанский гранд, у Барселоны есть свои взгляды на развитие команды.

Напомним, что Дани Алвес перебрался в Барселону из Севильи летом 2008 года за 35,5 млн. евро. На Камп Ноу он добыл 23 трофея, в том числе 6 чемпионских титулов и 3 кубка Лиги чемпионов.

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