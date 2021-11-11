Колишній захисник Барселони, Ювентуса та ПСЖ Дані Алвес не повернеться до каталонського клубу попри своє велике бажання.

Попри те, що Дані Алвес натякав на повернення в Барселону у своїх соцмережах, "блаугранас" не зацікавлені у підписанні 38-річного бразильця, інформує Goal.

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Захисник зустрічався з керівництвом клубу під час матчу Ліги чемпіонів проти Динамо. Хоча сам Алвес неодноразово висловлював бажання повернутись до іспанського гранда, у Барселони є свої погляди щодо розвитку команди.

Нагадаємо, що Дані Алвес перебрався до Барселони із Севільї влітку 2008 року за 35,5 млн євро. На Камп Ноу він здобув 23 трофеї, зокрема, 6 чемпіонських титулів і 3 кубки Ліги чемпіонів.

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