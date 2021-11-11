Дані Алвес не повернеться в Барселону – легендарний захисник сам пропонував свої послуги
Колишній захисник Барселони, Ювентуса та ПСЖ Дані Алвес не повернеться до каталонського клубу попри своє велике бажання.
Попри те, що Дані Алвес натякав на повернення в Барселону у своїх соцмережах, "блаугранас" не зацікавлені у підписанні 38-річного бразильця, інформує Goal.
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Захисник зустрічався з керівництвом клубу під час матчу Ліги чемпіонів проти Динамо. Хоча сам Алвес неодноразово висловлював бажання повернутись до іспанського гранда, у Барселони є свої погляди щодо розвитку команди.
Нагадаємо, що Дані Алвес перебрався до Барселони із Севільї влітку 2008 року за 35,5 млн євро. На Камп Ноу він здобув 23 трофеї, зокрема, 6 чемпіонських титулів і 3 кубки Ліги чемпіонів.
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