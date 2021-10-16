"Единственное место этого мира, где у меня есть дом – это Барселона. Если я нужен Барселоне, достаточно одного звонка.

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У меня практически не было выходных в течение двух лет, потому что я "соединил" один сезон с другим в Бразилии из-за пандемии и календаря. После разрыва контакта с Сан-Паулу я был свободен и решил взять отпуск, уладить некоторые проблемы. По возможности я тренируюсь в ожидании открытия рынка, чтобы подписать контракт с какой-то командой.

Я всегда ищу клуб, который позволит мне соревноваться с великими, бороться за титулы и делать разницу, где бы я не был. Я не рассматриваю другой сценарий. По этой причине я выбирал Севилью, Барселону и места, куда я переходил. Куда бы я ни пошел, я хочу принести победный, боевой и ответственный менталитет. Если вы потеряли свои привычные позиции, то попробуйте вернуть их", – резюмировал Алвес в комментарии Sport.es.

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