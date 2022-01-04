Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попытается реабилитироваться за неуверенную игру с Алькояно в кубковом турнире прошлого года.

Как известно, уже завтра, 5 января, Реал сыграет в 1/16 Кубка Испании. Соперником "сливочных" станет представитель третьего по силе дивизиона – Алькояно.

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В основе мадридцев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин. Об этом сегодня на предматчевой пресс-конференции заявил Карло Анчелотти. Для нашего легионера этот поединок станет первым в сезоне.

Клубный Твиттер выложил видео тренировки перед матчем Кубка Испании, в котором Лунин упорно работал над ударами со штрафного, которые исполняли его одноклубники.

Напомним, в прошлом сезоне мадридцы также играли в Кубке Испании с Алькояно и сенсационно вылетели от слабой команды. Тот матч стал первым для Лунина за Реал и по-прежнему остается последним.

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