Дани Алвес готов заключить пари на Эйфелеву башню, что Неймар не покинет ПСЖ

Латераль ПСЖ Дани Алвес уверен, что Неймар останется во французском гранде.

"Заключить пари на ужин, что Неймар останется в ПСЖ? Это мало. Давайте поспорим на Эйфелеву башню. Я думаю, что Неймар останется. Он еще не сделал свою работу здесь. В жизни нужно ставить цели, достигать их, а потом уже делать что хочешь.

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Неймар собирается уходить, как пишут, с того момента, как пропал результат. Он настоящий маньяк, он хочет добиваться результата. Нужно максимально воспользоваться свободным временем, чтобы понять, что и как можно лучше сделать там, где ты находишься сейчас.

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Нельзя быть довольным всем без результата, а его в последнее время нет. Если ты доволен всем, а результатов нет, я первый дам тебе по шее", – цитирует Дани Алвеса ESPN.