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Дани Алвес готов заключить пари на Эйфелеву башню, что Неймар не покинет ПСЖ

00:30 58 Читати українською
Дани Алвес готов заключить пари на Эйфелеву башню, что Неймар не покинет ПСЖ
Неймар и Дани Алвес / Соцсети

Латераль ПСЖ Дани Алвес уверен, что Неймар останется во французском гранде.

"Заключить пари на ужин, что Неймар останется в ПСЖ? Это мало. Давайте поспорим на Эйфелеву башню. Я думаю, что Неймар останется. Он еще не сделал свою работу здесь. В жизни нужно ставить цели, достигать их, а потом уже делать что хочешь.

Дани Алвес может оказаться в АПЛ

Неймар собирается уходить, как пишут, с того момента, как пропал результат. Он настоящий маньяк, он хочет добиваться результата. Нужно максимально воспользоваться свободным временем, чтобы понять, что и как можно лучше сделать там, где ты находишься сейчас.

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Нельзя быть довольным всем без результата, а его в последнее время нет. Если ты доволен всем, а результатов нет, я первый дам тебе по шее", – цитирует Дани Алвеса ESPN.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Дани Алвес Дани Алвес
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