Дани Алвес может оказаться в АПЛ

Защитник Дани Алвес может покинуть ПСЖ по окончании этого сезона.

Бывший игрок Барселоны задумался над сменой места работы, сообщает UOL.

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Бразилец и парижский клуб не могут найти общего языка по условиям нового контракта. Агент Алвеса уже подыскивает другие варианты продолжения карьеры латераля. По информации издания, несколько клубов АПЛ могут удовлетворить аппетиты титулованного бека.

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В 30-ти матчах текущего сезона Алвес отметился 3 голами и 8 результативными передачами.