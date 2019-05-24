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Дані Алвес готовий укласти парі на Ейфелеву вежу, що Неймар не покине ПСЖ

00:30 193 Читать на русском
Дані Алвес готовий укласти парі на Ейфелеву вежу, що Неймар не покине ПСЖ
Неймар та Дані Алвес / Соцмережі

Латераль ПСЖ Дані Алвес впевнений, що Неймар залишиться у французькому гранді.

"Укласти парі на вечерю, що Неймар залишиться в ПСЖ? Це мало. Давайте поб'ємось об заклад на Ейфелеву вежу. Я думаю, що Неймар залишиться. Він ще не зробив свою роботу тут. У житті потрібно ставити цілі, досягати їх, а потім вже робити, що хочеш.

Дані Алвес може опинитись в АПЛ

Неймар збирається йти, як пишуть, з того моменту, як зник результат. Він справжній маніяк, він хоче досягати результату. Потрібно максимально скористатися вільним часом, щоб зрозуміти, що і як можна краще зробити там, де ти перебуваєш зараз.

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Не можна бути задоволеним усім без результату, а його останнім часом немає. Якщо ти задоволений всім, а результатів немає, я перший дам тобі по шиї", – цитує Дані Алвеса ESPN.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Дані Алвес Дані Алвес
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