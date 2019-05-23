Тухель не уверен насчет будущего Неймара и Мбаппе в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Тухель прокомментировал будущее звезд парижской команды Килиана Мбаппе и Неймара.

"Это футбол, и мы знаем, что многие клубы охотятся за нашими игроками. Трансферный рынок сумасшедший, но если вы спросите меня, то как тренер скажу, что хотел бы, чтобы Неймар и Мбаппе остались в команде. Если же они покинут ПСЖ, то нам придется искать варианты.

Мбаппе в ярости на ПСЖ из-за Тухеля, – Le Parisien

Мбаппе имеет цели, он очень умный. Он особенный парень, и хочет забивать, забивать и забивать, выигрывать все возможные титулы. Я каждый день разговариваю с Килианом, он знает, чего я хочу, и мы доверяем друг другу.

Мбаппе не хватило 4 гола, чтобы получить "Золотую бутсу" и он обвиняет меня в том, что я не давал ему играть? Нужно отметить, что забить 4 мяча в 2 матчах – очень сложная задача. Понимаю, как это важно для Мбаппе, но говорить, что он обязательно забил бы эти голы в ворота наших соперников было бы отсутствием уважения", – поделился Тухель на пресс-конференции, передает AS.

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