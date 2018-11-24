Данченко: Должны были выигрывать у Львова, но мяч не залетал

Защитник Шахтера Олег Данченко прокомментировал ничейный результат в матче 16 тура Премьер-лиги против ФК Львов.

Напомним, Шахтер сенсационно не смог обыграть Львов в матче 16 тура УПЛ и предоставил возможность Динамо приблизиться к "горнякам" на расстояние 6-ти очков.

"Считаю, что мы сыграли хорошо: действовали компактно в обороне, а в атаке создали очень много моментов. Должны были выигрывать этот матч, но не реализовали свои шансы, просто мяч не залетал.

Шахтер – Львов – видеообзор матча

Спасибо главному тренеру, что доверил мне место в основе. В Шахтере играет тот, кто сильнее на данный момент. До этого выходили Коля Матвиенко и Богдан Бутко, сегодня такую ​​возможность предоставили мне", – цитирует Данченко официальный сайт "горняков".