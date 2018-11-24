Данченко: Повинні були вигравати у Львова, але м'яч не залітав

Захисник Шахтаря Олег Данченко прокоментував нічийний результат в матчі 16 туру Прем'єр-ліги проти ФК Львів.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно не зміг обіграти Львів у матчі 16 туру УПЛ та надав можливість Динамо наблизитись до "гірників" на відстань 6-ти очок.

"Вважаю, що ми зіграли добре: діяли компактно в обороні, а в атаці створили дуже багато моментів. Повинні були вигравати цей матч, але не реалізували свої шанси, просто м'яч не залітав.

Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

Дякую головному тренеру, що довірив мені місце в основі. У Шахтарі грає той, хто сильніший на даний момент. До цього виходили Коля Матвієнко та Богдан Бутко, сьогодні таку можливість надали мені", – цитує Данченка офіційний сайт "гірників".