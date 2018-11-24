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Данченко: Повинні були вигравати у Львова, але м'яч не залітав

12:35 260 Читать на русском
Данченко: Повинні були вигравати у Львова, але м'яч не залітав
Олег Данченко в матчі проти Львова / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Олег Данченко прокоментував нічийний результат в матчі 16 туру Прем'єр-ліги проти ФК Львів.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно не зміг обіграти Львів у матчі 16 туру УПЛ та надав можливість Динамо наблизитись до "гірників" на відстань 6-ти очок.

"Вважаю, що ми зіграли добре: діяли компактно в обороні, а в атаці створили дуже багато моментів. Повинні були вигравати цей матч, але не реалізували свої шанси, просто м'яч не залітав.

Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

Дякую головному тренеру, що довірив мені місце в основі. У Шахтарі грає той, хто сильніший на даний момент. До цього виходили Коля Матвієнко та Богдан Бутко, сьогодні таку можливість надали мені", – цитує Данченка офіційний сайт "гірників".

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Львів
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Олег Данченко Олег Данченко Шахтар Шахтар Шахтар - Львів
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