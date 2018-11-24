Шахтер – Львов – видеообзор матча

Испания — 23 нояб 148
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Лунин впервые выходит в основе Леганеса на матч Ла Лиги
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Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видетьМир — 23 нояб 244
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Шахтер не сумел обыграть Львов на своем поле – Динамо получило шанс сократить отставаниеУкраина — 23 нояб 408
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Два украинца попали в символическую сборную дивизиона В Лиги наций по версии Who ScoredЛига наций — 23 нояб 326
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Серхио Рамос дважды нарушил антидопинговые нормы, один раз в финале Лиги чемпионов, – Football LeaksИспания — 23 нояб 323
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