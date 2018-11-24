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Шахтер – Львов – видеообзор матча

23 ноября 21:58 96 Читати українською
Шахтер – Львов – видеообзор матча
Шахтер – Львов – видеообзор матча

Шахтер не смог обыграть Львов в 16 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Львов.

Украина. УПЛ, 16 тур

Шахтер – Львов – 0:0

Дончане в течение матча владели инициативой и больше атаковали, но и гости имели шансы отличиться усилиями Бруно Дуарте. В итоге ни одна из команд не открыла счет во встрече – финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Шахтер не сумел обыграть Львов на своем поле – Динамо получило шанс сократить отставание

После 16 туров Шахтер с 41 очком лидирует на вершине турнирной таблицы, опережая Динамо на 9 пунктов. Львов набрал 19 баллов и остался на 8 месте.

Украина16 тур

Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 0
Львов
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