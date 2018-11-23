Шахтер не сумел обыграть Львов на своем поле – Динамо получило шанс сократить отставание

Шахтер дома принимал ФК Львов в рамках 16 тура УПЛ. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Украина. УПЛ, 16 тур

Шахтер – Львов – 0:0

Дончане в течение матча владели инициативой и больше атаковали, но и гости имели шансы отличиться усилиями Бруно Дуарте. В итоге ни одна из команд не открыла счет во встрече – финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

После 16 туров Шахтер с 41 очком лидирует на вершине турнирной таблицы, опережая Динамо на 9 пунктов – в воскресенье киевляне сыграют с Александрией. Львов набрал 19 баллов и остался на 8 месте.

Шахтер – Львов – видеообзор матча

Ожидаемый сценарий, на который и рассчитывал Львов

Шахтер контролировал мяч и постепенно создавал полумоменты. Гости сознательно отдали инициативу, выстроили два эшелона обороны и позиционно защищались. Фаворит доминировал, но должного давления на ворота соперника длительное время не оказывал. В первом тайме "горняки" как-то легкомысленно отнеслись к моментам – где-то не хватало точности, где-то правильности принятия решений во время последней передачи.

В конце поединка хозяева по-настоящему зажали Львов в штрафной, насели на ворота всей командой и пытались дожать оппонента. В итоге ничего не получилось – подобного рвения не хватало на протяжении большей части встречи, мысли о Хоффенхайме (27 ноября в Лиге чемпионов) не уходили из головы. Шахтер, видимо, не ожидал столь организованного сопротивления, поэтому не приложил достаточно усилий и справедливо потерял очки.

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Александр Бандура – герой матча

И все же Шахтер несколько раз таки прошел оборону и очень опасно стрелял по воротам. Львов спасла роскошная игра голкипера – Александр Бандура сделал 6 сейвов. Кроме парированных ударов, вратарь прекрасно читал эпизоды и играл на опережение. Он выиграл ряд ключевых дуэлей у Тайсона и потянул острые выстрелы Майкона, Дентиньо и Хочолавы. Однозначный герой поединка.

Львов стал настоящей грозой грандов

Помним по прошлому сезону, как Шахтер и Динамо страдали с Вересом. Новый образ и бразильские легионеры не отняли у команды статус неприятного соперника для грандов. В октябре Львов обыграл на выезде Динамо, теперь на чужом поле остановил Шахтер, выдав даже лучше статистику, чем на Олимпийском. На старте второго тайма контратаки подопечных Бакалова в остроте не уступали потугам Шахтера.

Если бы Бруно Дуарте лучше распорядился своими шансами – Львов мог бы рассчитывать и на 3 очка. Перед этим туром бразильский форвард занимал 2 место в чемпионате по ожидаемым результативным действиям (xG+xA – ожидаемые голы и передачи) – 10,28. А по факту имеет только 6. Чуть больше эффективности от лидера атаки – и команда может замахнуться на первую шестерку.

Львов – худший в УПЛ по проценту владения мячом (41,3%), по точности передач (74,6%), по среднему количеству передач в треть поля соперника (65,3 за матч). Главный тренер знает козыри своего коллектива, поэтому выстроил игру от обороны и достиг результата, отобрав у Шахтера очки.

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