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Далич продолжит возглавлять сборную Хорватии

10:39 29 Читати українською
Далич продолжит возглавлять сборную Хорватии
Златко Далич / ФИФА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продолжит тренировать национальную команду.

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер и главный тренер сборной Златко Далич провели встречу в Нови Винодольски, где обсудили прошлое и будущее национальной команды, сообщает официальный сайт организации.

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Обе стороны согласовали все вопросы, а сам Далич продолжит работать с командой и готовить ее к участию в Лиге наций и отборе на Евро-2020.

Именно с Даличем сборная Хорватии сумела дойти до финала чемпионата мира-2018, что является наивысшим достижением в истории этой команды. Но в самом поединке "клетчатые" уступили Франции со счетом 2:4 и удовлетворились серебряными медалями Мундиаля.

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Давор Шукер Златко Далич Златко Далич Мир Хорватия Хорватия
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