Далич продолжит возглавлять сборную Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продолжит тренировать национальную команду.

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер и главный тренер сборной Златко Далич провели встречу в Нови Винодольски, где обсудили прошлое и будущее национальной команды, сообщает официальный сайт организации.

Срна: Хорватия – маленькая страна, которая создала чудо

Обе стороны согласовали все вопросы, а сам Далич продолжит работать с командой и готовить ее к участию в Лиге наций и отборе на Евро-2020.

Именно с Даличем сборная Хорватии сумела дойти до финала чемпионата мира-2018, что является наивысшим достижением в истории этой команды. Но в самом поединке "клетчатые" уступили Франции со счетом 2:4 и удовлетворились серебряными медалями Мундиаля.

Франция – Хорватия: лучшие мгновения награждения победителей ЧМ-2018