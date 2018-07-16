Срна: Хорватия – маленькая страна, которая создала чудо

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна прокомментировал поражение от Франции в финале чемпионата мира-2018.

"Обидно за результат, но для нас сам факт участия в финале уже грандиозный праздник, ребята сделали большое дело. Хорватия – это маленькая страна, которая совершила чудо. За последние 15 лет у нас было много тяжелых моментов, но в этом году все сложилось в нашу пользу. Сборная заслужила этот успех. Я всегда был частью этой большой семьи и остаюсь ею, поэтому я и приехал в Москву, чтобы лично поддержать ребят", – цитирует Срну Известия.

Франция – Хорватия: лучшие мгновения награждения победителей ЧМ-2018

Сборная Хорватии в финальном матче ЧМ-2018 уступила Франции (2:4) и не смогла завоевать титул чемпиона мира. Дидье Дешам стал третьим победителем Мундиаля в качестве игрока и тренера.