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Франция – Хорватия: лучшие мгновения награждения победителей ЧМ-2018

22:52 216 Читати українською

Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. "Футбол 24" предлагает вам посмотреть лучшие мгновения церемонии награждения.

Франция в финальном матче ЧМ-2018 одолела Хорватию – видео голов и обзор матча. Во второй раз в своей истории французы стали сильнейшей командой планеты.

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Во время церемонии награждения пошел сильный дождь. Это несколько сократило продолжительность празднования французов непосредственно на поле, но точно придало ему изюминки. К слову, сборная Хорватии не слишком болезненно восприняла поражение, по крайней мере, судя по фото.

Главным героем церемонии награждения стал Поль Погба, который заводил партнеров и активно позировал с Кубком мира. Не слишком отстали Бенджамин Менди и даже президент Франции, не сдерживавший радости на трибунах.

Фото: Getty Images, Championat

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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