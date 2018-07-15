Франция – Хорватия: лучшие мгновения награждения победителей ЧМ-2018

Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. "Футбол 24" предлагает вам посмотреть лучшие мгновения церемонии награждения.

Франция в финальном матче ЧМ-2018 одолела Хорватию – видео голов и обзор матча. Во второй раз в своей истории французы стали сильнейшей командой планеты.

"Неймар попросит продать Мбаппе, чтобы не быть в его тени". Реакция соцсетей на финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия

Во время церемонии награждения пошел сильный дождь. Это несколько сократило продолжительность празднования французов непосредственно на поле, но точно придало ему изюминки. К слову, сборная Хорватии не слишком болезненно восприняла поражение, по крайней мере, судя по фото.

Главным героем церемонии награждения стал Поль Погба, который заводил партнеров и активно позировал с Кубком мира. Не слишком отстали Бенджамин Менди и даже президент Франции, не сдерживавший радости на трибунах.

Фото: Getty Images, Championat

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким