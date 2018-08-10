Даліч продовжить очолювати збірну Хорватії

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч продовжить тренувати національну команду.

Президент Хорватського футбольного союзу Давор Шукер та головний тренер збірної Златко Даліч провели зустріч у Нові Вінодольскі, де обговорили минуле та майбутнє національної команди, повідомляє офіційний сайт організації.

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Обидві сторони узгодили всі питання, а сам Даліч продовжить працювати з командою та готуватиме її до участі в Лізі націй та відборі на Євро-2020.

Саме з Далічем збірна Хорватії зуміла дійти до фіналу чемпіонату світу-2018, що є найвищим досягненням в історії цієї команди. Але в самому поєдинку "картаті" поступились Франції з рахунком 2:4 та задовольнились срібними медалями Мундіалю.

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