"Относительно широких жестов президента Ингульца или премиальных... Бывало. Даже в этом сезоне. Играли с Викторией дома. В середине первого тайма было удаление, мы вдесятером выиграли 3:0.

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Григорьевич в раздевалке крикнул: "Сегодня плюс 5 тысяч долларов к премиальным". Да и в каждом сезоне такое бывало. Хорошее настроение, хорошая игра – добавлял премиальные.

Самые большие премиальные? В 2014 году, когда выиграли Кубок Украины среди любителей, Поворознюк дал миллион гривен на команду. Для аматоров, да еще и по тому курсу, была большая сумма. За выход в финал Кубка Украины получили по 70-80 тыс гривен. Это были самые большие.

А вот за индивидуальные показатели – голы, передачи – премий никогда не было. Кто-то из администраторов мог угостить фруктами или тортом. Тренер вратарей Богдан Шуст, когда в УПЛ вратари играли на ноль, выставлялся чем-то сладеньким, фруктиками. Для поддержания настроения", – сказал Запорожец в интервью Українському футболу.

Напомним, накануне 29-летний полузащитник после 10 лет выступлений покинул Ингулец в статусе свободного агента.

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