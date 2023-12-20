"Дав мільйон на команду": легенда Інгульця назвав найбільші преміальні від Поворознюка
Вже колишній гравець Інгульця Євген Запорожець розповів про щедрість президента клубу Олександра Поворознюка.
"Щодо широких жестів президента Інгульця чи преміальних... Бувало. Навіть цього сезону. Грали з Вікторією вдома. У середині першого тайму було вилучення, ми вдесятьох виграли 3:0.
"З Поворознюком навіть руки не потиснули": символ Інгульця покинув клуб після 10 років виступів
Григорович у роздягальні крикнув: "Сьогодні плюс 5 тисяч доларів до преміальних". Та й у кожному сезоні таке бувало. Гарний настрій, гарна гра – додавав преміальні.
Найбільші преміальні? У 2014 році, коли виграли Кубок України серед аматорів, Поворознюк дав мільйон гривень на команду. Для аматорів, та ще й за тим курсом, була велика сума. За вихід у фінал Кубка України здобули по 70-80 тис гривень. Це були найбільші.
А от за індивідуальні показники – голи, передачі – премій ніколи не було. Хтось із адміністраторів міг пригостити фруктами чи тортом. Тренер воротарів Богдан Шуст, коли в УПЛ воротарі грали на нуль, виставлявся чимось солоденьким, фруктиками. Для підтримки настрою", – сказав Запорожець в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, напередодні 29-річний півзахисник після 10 років виступів залишив Інгулець у статусі вільного агента.
"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації