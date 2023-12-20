"Щодо широких жестів президента Інгульця чи преміальних... Бувало. Навіть цього сезону. Грали з Вікторією вдома. У середині першого тайму було вилучення, ми вдесятьох виграли 3:0.

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Григорович у роздягальні крикнув: "Сьогодні плюс 5 тисяч доларів до преміальних". Та й у кожному сезоні таке бувало. Гарний настрій, гарна гра – додавав преміальні.

Найбільші преміальні? У 2014 році, коли виграли Кубок України серед аматорів, Поворознюк дав мільйон гривень на команду. Для аматорів, та ще й за тим курсом, була велика сума. За вихід у фінал Кубка України здобули по 70-80 тис гривень. Це були найбільші.

А от за індивідуальні показники – голи, передачі – премій ніколи не було. Хтось із адміністраторів міг пригостити фруктами чи тортом. Тренер воротарів Богдан Шуст, коли в УПЛ воротарі грали на нуль, виставлявся чимось солоденьким, фруктиками. Для підтримки настрою", – сказав Запорожець в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, напередодні 29-річний півзахисник після 10 років виступів залишив Інгулець у статусі вільного агента.

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