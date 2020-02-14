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Тоттенхэм готов продать Дайера – есть одно условие

11:14 60 Читати українською
Тоттенхэм готов продать Дайера – есть одно условие
Эрик Дайер / Сайт Тоттенхэма

Будущее полузащитника Эрика Дайера в Тоттенхэме остается неопределенным.

Лондонцы могут рассмотреть предложения по своему опорнику во время летнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

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Контракт Дайера со "шпорами" заканчивается летом 2021 года, и президент клуба Даниэл Леви не готов отпускать игрока бесплатно. Если к лету новое соглашение не будет подписано, то Тоттенхэм начнет переговоры с претендентами на опорника. Сам Дайер также стремится решить этот вопрос как можно скорее, чтобы полноценно подготовиться к Евро-2020, куда он имеет шанс поехать в составе сборной Англии.

К слову, 26-летний полузащитник провел 17 матчей в текущем сезоне и смог отличиться одним ассистом.

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