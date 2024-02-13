Журналіст Ігор Циганик пояснив, що потрібно задля переходу Олександра Піхальонка до лідера чемпіонату Іспанії – Жирони.

Раніше повідомлялось, що Жирона зробила пропозицію щодо Олександра Піхальонка цієї зими, але СК Дніпро-1 її відхилив. Іспанці нібито давали 3-4 млн євро. Втім, Ігор Циганик вірить, що трансфер може відбутись влітку.

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"У Піхальонка є всі шанси опинитися в Жироні... Якщо він захоче, правильно відіграє другу половину сезону, все буде добре складатися, буде правильно все робити. Там є інтерес. Великий і хороший інтерес", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

До слова, контракт Піхальонка зі СК Дніпро-1 розрахований до літа 2025 року. У поточному сезоні Піхальонок зіграв 23 матчі, забив 4 голи і 5 разів асистував партнерам.

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