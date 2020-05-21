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"Цыганык упал во время прямого эфира", – Лобода вспомнила конфуз с ведущим "Профутбола"

08:00 80 Читати українською
"Цыганык упал во время прямого эфира", – Лобода вспомнила конфуз с ведущим "Профутбола"
Александра Лобода и Игорь Цыганык / Фото из открытых источников

Известная телеведущая Александра Лобода вспомнила эпический ляп с Игорем Цыганыком.

"Помню, у Цыганыка тоже был прямой эфир на одном из медиаресурсов, он там упал.

"Цыганыка невозможно переговорить", – Лобода рассказала о трудностях работы на "Профутболе"

У нас в прямом эфире сценарий, план, но всегда нужно быть готовым, что что-то пойдет не по нему. Сначала мне было очень волнительно работать в прямом эфире. Но потом я это отпустила, начала кайфовать, получать удовольствие от этого", – цитирует Лободу Tribuna.

Напомним, с момента начала карантина программа "Профутбол" приостановила свою работу.

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Теги
Видеоновости Игорь Цыганык футбольные курьёзы Александра Лобода
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