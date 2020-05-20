"Цыганыка невозможно переговорить", – Лобода рассказала о трудностях работы на "Профутболе"

Известная ведущая Александра Лобода поделилась нюансами сотрудничества с Игорем Цыганыком в программе "Профутбол".

"Возможно ли переговорить Цыганыка? Честно, нет. Это никак не получится.

Лобода поддерживает болельщиков соблазнительными фото – сексуальная ведущая в предвкушении возобновления сезона УПЛ

Я ему говорю, что он с другой девушкой не сработался бы. Я умею слушать. Его реально трудно переговорить, даже у Вацко на канале был у них разговор. Было ощущение, что это Витя в гостях у Цыганыка.

Бывает, так кричим друг на друга, что в соседней студии слышно. Но он быстро отходит. Или ты принимаешь человека, или нет", – рассказала Лобода для Tribuna.

Напомним, с момента начала карантина программа "Профутбол" приостановила свою работу.

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо