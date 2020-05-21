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"Циганик впав під час прямого ефіру", – Лобода пригадала конфуз з ведучим "Профутболу"

08:00 1040 Читать на русском
"Циганик впав під час прямого ефіру", – Лобода пригадала конфуз з ведучим "Профутболу"
Олександра Лобода та Ігор Циганик / Фото з відкритих джерел

Відома телеведуча Олександра Лобода пригадала епічний ляп з Ігорем Цигаником.

"Пам'ятаю, у Циганика теж був прямий ефір на одному з медіаресурсів, він там впав.

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У нас в прямому ефірі є сценарій, план, але завжди потрібно бути готовим, що щось піде не за ним. Спочатку мені було дуже хвилююче працювати в прямому ефірі. Але потім я це відпустила, почала кайфувати, отримувати задоволення від цього", – цитує Лободу Tribuna.

Нагадаємо, з моменту початку карантину програма "Профутбол" призупинила свою роботу.

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Відеоновини Ігор Циганик футбольні курйози Олександра Лобода
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