"Циганик впав під час прямого ефіру", – Лобода пригадала конфуз з ведучим "Профутболу"

Україна — 08:24 1476
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Як дограватимуть УПЛ – Динамо, Шахтар та інші клуби отримали проект календаря
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Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиціїАнглія — 20 трав 5781
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