Цыганык поддержал легионера Динамо, который раскритиковал киевлян за неэффективную работу с латиноамериканцами

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" согласился с защитником Динамо Карлосом Самбрано, который считает, что в киевском клубе неправильно относятся к легионерам.

"Я соглашусь с ним. Вспомните хотя бы одного латиноамериканца в Динамо, который бы очень ярко себя проявил. Кроме Ринкона. Он был первым и его не испортили. А потом сколько этих легионеров не было – Клебер, Леандро, Раффаэль, Майкл, Алессандро, Нани, Рубен... Значит, что-то не так.

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В Металлисте латиноамериканцы играли, в Шахтере играли. Даже в Днепре играли Дуглас и Жулиано. А в Динамо? Можно только еще вспомнить Данило Силву, но он правый защитник. Еще Бетао. Но все равно это не то. Были хорошие футболисты, но с ними нужно работать. Гонсалес вообще не хочет возвращаться в Динамо", – сказал Цыганык.

Напомним, ранее защитник Динамо Карлос Самбрано заявил, что не получает игровой практики в киевском клубе-за предвзятого отношения к легионерам.

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