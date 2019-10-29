Циганик підтримав легіонера Динамо, який розкритикував киян за неефективну роботу з латиноамериканцями

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" погодився з захисником Динамо Карлосом Самбрано, який вважає, що в київському клубі неправильно ставляться до легіонерів.

"Я погоджуся з ним. Згадайте хоча б одного латиноамериканця в Динамо, який би дуже яскраво себе проявив. Крім Рінкона. Він був першим і його не зіпсували. А потім скільки цих легіонерів не було – Клебер, Леандро, Раффаель, Майкл, Алессандро, Нані, Рубен... Значить, щось не так.

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У Металісті латиноамериканці грали, в Шахтарі грали. Навіть в Дніпрі грали Дуглас і Жуліано. А в Динамо? Можна тільки ще згадати Данило Сілву, але він правий захисник. Ще Бетао. Але все одно це не те. Були хороші футболісти, але з ними потрібно працювати. Дерліс Гонсалес взагалі не хоче повертатися в Динамо", – сказав Циганик.

Нагадаємо, раніше захисник Динамо Карлос Самбрано заявив, що не отримує ігрової практики в київському клубі через упереджене ставлення до легіонерів.

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