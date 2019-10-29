toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Циганик підтримав легіонера Динамо, який розкритикував киян за неефективну роботу з латиноамериканцями

19:17 736 Читать на русском
Циганик підтримав легіонера Динамо, який розкритикував киян за неефективну роботу з латиноамериканцями
Ігор Циганик / 24 канал

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" погодився з захисником Динамо Карлосом Самбрано, який вважає, що в київському клубі неправильно ставляться до легіонерів.

"Я погоджуся з ним. Згадайте хоча б одного латиноамериканця в Динамо, який би дуже яскраво себе проявив. Крім Рінкона. Він був першим і його не зіпсували. А потім скільки цих легіонерів не було – Клебер, Леандро, Раффаель, Майкл, Алессандро, Нані, Рубен... Значить, щось не так.

Самбрано звинуватив Динамо в упередженому ставленні до легіонерів – гравець поставив у приклад Шахтар

У Металісті латиноамериканці грали, в Шахтарі грали. Навіть в Дніпрі грали Дуглас і Жуліано. А в Динамо? Можна тільки ще згадати Данило Сілву, але він правий захисник. Ще Бетао. Але все одно це не те. Були хороші футболісти, але з ними потрібно працювати. Дерліс Гонсалес взагалі не хоче повертатися в Динамо", – сказав Циганик.

Нагадаємо, раніше захисник Динамо Карлос Самбрано заявив, що не отримує ігрової практики в київському клубі через упереджене ставлення до легіонерів.

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами

blog_ava
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку
Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Карлос Самбрано Карлос Самбрано
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
33
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук