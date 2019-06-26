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Цыганык назвал своего фаворита УПЛ-2019/20

18:06 221 Читати українською
Цыганык назвал своего фаворита УПЛ-2019/20
Игорь Цыганык / соцсети

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал, кто по его мнению выиграет УПЛ в сезоне 2019/20.

"Сомневаюсь, что Шахтер сможет выиграть УПЛ в следующем сезоне. Динамо сейчас имеет сформированную команду, тогда как у "горняков" новый тренер и перестройка.

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Если выбирать фаворита чемпионата в следующем сезоне, я отдам предпочтение киевлянам", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

Напомним, донецкий Шахтер отпустил своего наставника Паулу Фонсеку в Рому и пригласил на его место экс-тренера Витории Гимараеш Луиша Каштру.

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