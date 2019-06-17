"У нас с Суркисом своя история – от "Пошел ты" до "Ты лучший , – Цыганык рассказал о работе с президентом Динамо

Журналист телеканала +2 поделился мнением об особенностях характера Игоря Суркиса.

"С Игорем Суркисом я знаком с 2002 года. Тогда Ващук подписал контракт со Спартаком, никто еще не знал об этом. Надо было взять комментарий у Суркиса. Но в приемной меня с ним соединили только после нескольких часов телефонных попыток. Говорили полтора часа – полтора часа монолога. Он мне рассказал о Ващуке все. Так и познакомились.

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И сейчас, когда мы с ним встречаемся, у нас выстроена своя история. Мы виделись там, говорили там, записывали интервью там. У нас уровень отношений от "Пошел ты" до "Ты лучший". И так практически со всеми." – рассказал Цыганык в интервью Tribuna.