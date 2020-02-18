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Цыганык назвал игрока Динамо, который может стать открытием второй части УПЛ – интересный выбор

20:40 144 Читати українською
Цыганык назвал игрока Динамо, который может стать открытием второй части УПЛ – интересный выбор

Известный журналист Игорь Цыганык оценил работу киевского Динамо на тренировочных сборах и выделил игрока, который больше всего прибавил в качестве игры.

"Видно, что Динамо очень хорошо готово физически. Команда бежит и накрывает, но прессинг и контрпрессинг в их исполнении все еще неполноценный. Больше всего на сборе Динамо мне понравился Дуэлунд. Такое ощущение, что он соскучился по футболу.

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Датчанин наслаждался игрой. Травмы испортили ему год карьеры, и сейчас он хочет что-то доказать. Многие креатива поступало именно от него. Дуэлунд может стать открытием второй части чемпионата", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 года из датского Митьюлланда. В текущем сезоне хавбек из-за рецидива травмы лодыжки не сыграл ни одного официального матча за первую команду Динамо.

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Игорь Цыганык Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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