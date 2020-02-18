Циганик назвав гравця Динамо, який може стати відкриттям другої частини УПЛ – цікавий вибір

Відомий журналіст Ігор Циганик оцінив роботу київського Динамо на тренувальних зборах та виділив гравця, який найбільше додав у якості гри.

"Видно, що Динамо дуже добре готове фізично. Команда біжить і накриває, але пресинг і контрпресинг в їхньому виконанні все ще неповноцінний. Найбільше на зборі Динамо мені сподобався Дуелунд. Таке відчуття, що він скучив за футболом.

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Данець насолоджувався грою. Травми зіпсували йому рік кар'єри, і зараз він хоче щось довести. Багато креативу надходило саме від нього. Дуелунд може стати відкриттям другої частини чемпіонату", – поділився Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда. В поточному сезоні хавбек через рецидив травми щиколотки не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

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