toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БЕНФІКА

Циганик назвав гравця Динамо, який може стати відкриттям другої частини УПЛ – цікавий вибір

20:36 2333 Читать на русском
Циганик назвав гравця Динамо, який може стати відкриттям другої частини УПЛ – цікавий вибір
Міккель Дуелунд / фото: ФК Динамо Київ

Відомий журналіст Ігор Циганик оцінив роботу київського Динамо на тренувальних зборах та виділив гравця, який найбільше додав у якості гри.

"Видно, що Динамо дуже добре готове фізично. Команда біжить і накриває, але пресинг і контрпресинг в їхньому виконанні все ще неповноцінний. Найбільше на зборі Динамо мені сподобався Дуелунд. Таке відчуття, що він скучив за футболом.

На Миколенка та Циганкова претендують дуже серйозні клуби, – Циганик

Данець насолоджувався грою. Травми зіпсували йому рік кар'єри, і зараз він хоче щось довести. Багато креативу надходило саме від нього. Дуелунд може стати відкриттям другої частини чемпіонату", – поділився Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда. В поточному сезоні хавбек через рецидив травми щиколотки не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення

blog_ava
Шахтар прийняв несподіваного гостя на тренуванні
00:05
9389
Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
40
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук