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На Миколенко и Цыганкова претендуют очень серьезные клубы, – Цыганык

18:22 372 Читати українською
На Миколенко и Цыганкова претендуют очень серьезные клубы, – Цыганык
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык поделился информацией о возможных трансферах Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

"На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. Все топ-клубы осуществляют трансферы летом. Уверен, что за Миколенко будет очень серьезное предложение, а дальше будет решать клуб. Продавать его или нет.

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По поводу Цыганкова – то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

К слову, Миколенко провел 25 матчей за Динамо в текущем сезоне, забив 2 гола и 6 результативных передачи. В активе Цыганкова – 27 матчей, 9 голов и 8 ассистов.

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