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Цыганык: Марлос точно планирует приехать в расположение сборной Украины

18:37 68 Читати українською
Цыганык: Марлос точно планирует приехать в расположение сборной Украины
Марлос / Getty images

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" рассказал о желании Марлоса помочь сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020.

"Марлос восстанавливается после травмы и после операции. Честно скажу, что сейчас Марлос не набрал оптимальных кондиций, но он точно планирует приехать в расположение сборной Украины.

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В течение сбора национальной команды он будет решать, насколько он готов помочь "желто-синим" на поле в матчах против Сербии и Люксембурга.

Настроение у него очень хорошее. Марлос хочет приехать в сборную. Надеемся, что все проблемы со здоровьем останутся позади", – сказал Цыганык.

Напомним, хавбек сборной Украины получил травму во время матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо в начале апреля и был прооперирован в Барселоне.

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Ранее отмечалось, что Марлос мог пропустить остаток сезона. Однако хавбек уже выходил на поле в матче 31-го тура УПЛ против Мариуполя, в котором сыграл 22 минуты.

Матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов. Через 3 дня "желто-синие" там же примут Люксембург.

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Сборная Украины Марлос Марлос Шахтер Шахтер Игорь Цыганык
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