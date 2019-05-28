Циганик: Марлос точно планує приїхати у розташування збірної України

Журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" розповів про бажання Марлоса допомогти збірній України в матчах відбору на Євро-2020.

"Марлос відновлюється після травми і після операції. Чесно скажу, що наразі Марлос не набрав оптимальних кондицій, але він точно планує приїхати у розташування збірної України.

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Впродовж збору національної команди він буде вирішувати, наскільки він готовий допомогти "жовто-синім" на полі в матчах проти Сербії і Люксембургу.

Настрій у нього дуже хороший. Марлос дуже хоче приїхати у збірну. Сподіваємося, що всі проблеми зі здоров'ям залишаться позаду", – сказав Циганик.

Нагадаємо, хавбек збірної України отримав травму під час матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо на початку квітня і був прооперований у Барселоні.

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Раніше зазначалось, що Марлос міг пропустити залишок сезону. Однак хавбек уже виходив на поле в матчі 31-го туру УПЛ проти Маріуполя, в якому зіграв 22 хвилини.

Матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів. За 3 дні "жовто-сині" там же приймуть Люксембург.