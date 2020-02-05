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Цыганык: Я против того, чтобы Динамо превращали в какую-то базарную лавку

13:34 196 Читати українською
Цыганык: Я против того, чтобы Динамо превращали в какую-то базарную лавку
Бенито / Фото из открытых источников

Украинский журналист Игорь Цыганык скептически оценил переход хавбека Бенито в киевское Динамо.

"Честно говоря, я не очень понимаю трансфер Бенито. Зная возможности российских клубов, я сомневаюсь, что они бы отпустили такого футболиста, если бы он как-то выделялся. Наверное, на данный момент российские топ-клубы имеют больше финансовых возможностей, чем украинские, и если бы Бенито выделялся, то из России бы он точно не поехал.

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Селюк сказал, что Динамо уже может заработать на Бенито. Хочу спросить: а выиграть что-то команда может с такими футболистами? Нет, понятно, что заработать можно, но я против того, чтобы такие клубы, как Динамо, превращались в какую-то базарную лавку, куда пришли, продали, а разницу себе оставили", – заявил Цыганык в программе ЦиганикLIVE.

Напомним, ранее нигериец защищал цвета российского Тамбова, с которым в начале 2020 года официальный разорвал контракт. В его активе 1 гол в 8 матчах РПЛ.

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