Циганик: Я проти того, щоб Динамо перетворювали в якусь базарну лавку

Український журналіст Ігор Циганик скептично оцінив перехід хавбека Беніто у київське Динамо.

"Чесно кажучи, я не дуже розумію трансфер Беніто. Знаючи можливості російських клубів, я сумніваюся, що вони б відпустили такого футболіста, якби він якось виділявся. Напевно, на даний момент російські топ-клуби мають більше фінансових можливостей, ніж українські, і якби Беніто виділявся, то з Росії б він точно не поїхав.

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Селюк сказав, що Динамо вже може заробити на Беніто. Хочу запитати: а виграти щось команда може з такими футболістами? Ні, зрозуміло, що заробити можна, але я проти того, щоб такі клуби, як Динамо, перетворювалися в якусь базарну лавку, куди прийшли, продали, а різницю собі залишили", – заявив Циганик у програмі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, раніше нігерієць захищав кольори російського Тамбова, з яким на початку 2020 року офіційно розірвав контракт. В його активі 1 гол у 8 матчах РПЛ.

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