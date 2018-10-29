Цыганык: Я не могу понять Карпаты, ситуация беспросветная

Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Украины Александрия – Карпаты.

"Тренер Александрии Владимир Шаран на Карпаты всегда очень мотивирован. Все-таки родной клуб, против которого приходится часто играть. Александрия достаточно нестабильно выступает в Премьер-лиге, и у команды появляется определенный уровень, она может дожать соперника, когда это нужно.

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Карпаты для меня – странная команда, пока я ее понять не могу. Может выдать хорошую игру, а потом все исчезает. Не знаю, что от львовян ждать. Не "прорывает" Карпаты и, к сожалению, ситуация беспросветная.

Думаю, что за Карпаты забьет Марьян Швед, но Александрия победит", – цитирует Цыганыка издание Bookmaker-ratings.

Напомним, поединок Александрия – Карпаты состоится сегодня, 21 октября, начало в 19:30.

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