Олександрія – Карпати: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках 12-го туру УПЛ приймає Карпати. Анонс поєдинку читайте на Футбол 24.

Олександрія – Карпати

21 жовтня, 19:30, Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Для Олександрії в поточному турі склалася ідеальна ситуація: Ворскла та Зоря – головні конкуренти за бронзу – синхронно поступились, а самій доведеться грати проти нестабільних Карпат. Підопічні Володимира Шарана, таким чином, отримали прекрасний шанс відірватися від полтавців, які йдуть четвертими, на сім очок, від Маріуполя – на вісім, а від луганців – на всі одинадцять. Звісно, для цього і самим потрібно не зганьбитись, але "жовто-чорні" в нинішньому сезоні привчили до того, що свої матчі вони забирають. Так, у двох останніх турах Олександрія забила по три голи (хоча й пропустила по два), а у першому колі "всуху" перемогла Карпати на їхньому ж полі (0:2). Словом, ця команда тримає статус фаворита зустрічі заслужено.

Статистика протистояння Карпат проти Олександрії

Всього: 16 матчів, 6 перемог Олександрії, 8 нічиїх, 2 перемоги Карпат. Різниця м’ячів – 23:14.

У Прем’єр-лізі: 15 матчів (+5, =8, -2, 22:14)

Львів'яни після пафосних заяв про Лігу Європи провалили перше коло і, очевидно, можуть забути навіть про верхню шістку, до якої вже чотири очки – не дуже й багато, але розрив, схоже, ще збільшуватиметься. Тут би просто не вилетіти, адже Карпати йдуть у зоні перехідних матчів і відстають від сьомого місця на три очки. Найбільш жахливо у цій ситуації виглядає футбол: "леви" досі не вилікувались від проблеми провалу одного з таймів, а їхня реалізація знаходиться на катастрофічно низькому рівні – так, лише у трьох з одинадцяти поєдинків "зелено-білі" забивали більше одного гола. І це при атакувальній лінії зі Шведом, Карраскалем, Гуцуляком та латиноамериканцями! На такому тлі навіть нічия з Олександрією буде виглядати для львів'ян успіхом.

"Родзинки" матчу:

– Карпати в УПЛ не програють у гостях з 9 грудня 2017 року впродовж рекордних для клубу одинадцяти матчів – три перемоги, вісім нічиїх

– Наставник Олександрії Володимир Шаран свого часу був гравцем і головним тренером Карпат.

Кадрова ситуація команди Володимира Шарана не ідеальна. Василь Грицук та Максим Задерака точно не зможуть зіграти через пошкодження, а участь Євгена Протасова та Павла Пашаєва знаходиться під питанням. Щодо Карпат, то тут можна говорити про відсутність Андрія Нестерова та Вільяма де Камарго, які ще не встигли відновитись від травм. Дискваліфікованих у складі обох команд немає.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Карпати

Олесандрія: Паньків – Пашаєв, Шендрик, Бондаренко, Цуріков – Довгий, Банада, Ковалець – Полярус, Протасов – Сітало

Карпати: Шевченко – Федецький, Мегреміч, Ковтун, Лебеденко – Франко, Ербес – Швед, Карраскаль, Гуцуляк – Понде