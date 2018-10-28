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Циганик: Я не можу зрозуміти Карпати, ситуація безпросвітна

21 жовтня 17:08 1986 Читать на русском
Циганик: Я не можу зрозуміти Карпати, ситуація безпросвітна
Ігор Циганик / Фото з соцмереж

Відомий український спортивний журналіст Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 12-го туру чемпіонату України Олександрія – Карпати.

"Тренер Олександрії Володимир Шаран на Карпати завжди дуже мотивований. Все-таки рідний клуб, проти якого доводиться часто грати. Олександрія досить нестабільно виступає в Прем'єр-лізі, і у команди з'являється певний рівень, вона може дотиснути суперника, коли це потрібно.

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Карпати для мене – дивна команда, поки я її зрозуміти не можу. Може видати хорошу гру, а потім все зникає. Не знаю, що від львів'ян чекати. Не "прориває" Карпати і, на жаль, ситуація безпросвітна.

Гадаю, що за Карпати заб'є Мар'ян Швед, але Олександрія переможе", – цитує Циганика видання Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, поєдинок Олександрія – Карпати відбудеться сьогодні, 21 жовтня, початок о 19:30.

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Україна12 тур

Олександрія - Карпати: Неділя 21 жовтня 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Карпати
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Карпати Карпати Ігор Циганик Олександрія - Карпати
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