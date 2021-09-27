"Мне интересен этот пинг-понг Марлоса к Шахтеру. Марлос говорит: "Я люблю Украину, но мой контракт подходит к концу". Сразу выходит руководство Шахтера, которое говорит: "Мы хотим предложить контракт Марлосу, но он собирается уехать в Бразилию". Кто-то говорит не совсем честно. Я думаю, что это просто игра такая, поверьте мне. Я, зная Шахтер много лет, могу точно сказать, что если Шахтер заинтересован в футболисте – тот никуда не поедет. Никогда.

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Если бы Шахтер был заинтересован в Тайсоне, ни в какую Бразилию он не поехал бы. Шахтер умеет сделать такое предложение, от которого люди не отказываются. Если "горняки" хотят. А когда они не хотят, то сделают так, как с Коваленко. Вроде бы предложили контракт, но так предложили, что знаете, послали нафиг практически. Такая же история, наверное, и с Марлосом.

Я убежден, что если действительно руководство Шахтера захочет, чтобы Марлос остался, а например в матче против Вереса, и вообще в последних нескольких поединках, и даже в матче против Шерифа, когда во втором тайме вышел Марлос – игра какая-то появилась. Марлос сейчас – это та фигура, которую никак нельзя терять Шахтеру. Потому что там, кроме него, таких стержневых футболистов нет. Футболистов, которые имеют злость, гнут свою линию, могут взять на себя инициативу быть лидерами на поле. Марлос сейчас выдает, наверное, лучший свой отрезок за последние несколько лет в Шахтере. И сейчас терять такого футболиста...

Он сейчас лидер Шахтера. И так, как он сыграл сейчас – он сам обыграл Верес, один. После его прострела срезали мяч в свои ворота, затем голевая, затем пенальти, затем предголевая. Поэтому Марлос – это сейчас ключевая фигура. Он вовремя это сказал, он понимает, что сейчас набирает форму. Вопрос в том, заинтересован ли в нем Шахтер? И здесь дело не в деньгах. Ведь можно сделать такое предложение, что ты понимаешь, что тебя презирают. Поэтому если Шахтер захочет – Марлос останется", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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