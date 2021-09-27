"Мені цікавий цей пінг-понг Марлоса до Шахтаря. Марлос каже: "Я люблю Україну, але мій контракт добігає кінця". Одразу виходить керівництво Шахтаря, яке каже: "Ми хочем запропонувати контракт Марлосу, але він збирається їхати в Бразилію". Хтось говорить не зовсім чесно. Я думаю, що це просто гра така, повірте мені. Я, знаючи Шахтар багато-багато років, можу точно сказати, що якщо Шахтар зацікавлений у футболісті – той нікуди не поїде. Ніколи.

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Якщо б Шахтар був зацікавлений у Тайсоні, ні в яку Бразилію Тайсон не поїхав би. Шахтар вміє зробити таку пропозицію, від якої люди не відмовляються. Якщо "гірники" хочуть. А коли вони не хочуть, то зроблять так, як з Коваленком. Ніби запропонували контракт, але так запропонували, що знаєте, послали нафіг практично. Отака сама історія, напевно, і з Марлосом.

Я переконаний, що якщо справді керівництво Шахтаря захоче, щоб Марлос залишився, а для прикладу у матчі проти Вереса, і взагалі в останніх кількох поєдинках, і навіть у матчі проти Шерифа, коли у другому таймі вийшов Марлос, – гра якась з'явилась. Марлос зараз – це та фігура, яку аж ніяк не можна втрачати Шахтарю. Тому що там, окрім нього, отаких стержневих футболістів немає. Футболістів, які мають злість, гнуть свою лінію, можуть взяти на себе ініціативу бути лідерами на полі. Марлос зараз видає, напевно, найкращий свій відтинок за останні кілька років у Шахтарі. І зараз втрачати такого футболіста...

Він зараз лідер Шахтаря. І так, як він зіграв зараз – він сам обіграв Верес, сам один. Після його прострілу зрізали м'яч у свої ворота, потім гольова, потім пенальті, потім передгольова. Тому Марлос – це зараз ключова фігура. Він вчасно це сказав, він розуміє, що зараз набирає форму. Питання в тому, чи зацікавлений у ньому Шахтар? І тут не справа в грошах. Адже можна зробити таку пропозицію, що ти розумієш, що тебе зневажають. Тому якщо Шахтар захоче – Марлос залишиться", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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