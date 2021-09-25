Шанс для молодежи Шахтера

Роберто Де Дзерби между важными матчами против Динамо и Интера провел ротацию в чемпионате. На игру с Верес он выставил много украинской молодежи. На флангах обороны вышли Корниенко и Конопля, в центре поля – Бондаренко, а на острие – Сикан.

Крайние защитники произвели неоднозначное впечатление. Корниенко и Конопля хорошо поддерживали атаки (Ефим отдал ключевой пас на первый гол и заработал пенальти), но в обороне фланги Шахтера регулярно проваливались. Фулбека "горняков" задерживались на чужой половине, а подстраховка срабатывала далеко не всегда. Благодаря этому Верес прорывал фланги и создавал моменты.

Бондаренко играл очень низко – на позиции опорника. В начале атак он помогал разыгрывать из глубины, после чего подключался в финальную стадию. Артем отдал несколько тонких обостряющих передач, а самым эффектным вышел его рейд через центр в штрафную, когда мяч чудом не залетел в сетку. В то же время игра на оборону (в том числе подстраховка фулбеков) вызвала вопросы.

Шахтер ударно стартовал, но легкой победы не получилось

Хозяева с первых минут захватили инициативу и начали давить. Больше всех обострял с правого фланга Тете. Один из его обыгрышей завершился ударом в штангу. Также активность проявлял Соломон, однако перед чужими воротами Манору не хватало эффективности. В середине первого тайма Шахтер открыл счет, когда Марлос поборолся за передачу Конопли прострелил, а Мирошник срезал мяч в собственные ворота.

До перерыва дончане создали еще один-два момента, однако нельзя сказать, что они возили соперника. Верес играл примитивно, на отбой, но против статичного Шахтера больших проблем не возникало. "Горняки" традиционно очень медленно строили свои атаки, после чего пытались взорвать эпизод у чужой штрафной. Для этого не хватало пространства. Показательно, что гол Шахтер забил на скорости, когда соперник немного раскрылся.

Верес классно отвечал на контратаках

Гости играли, конечно, от обороны, но даже малейшую возможность для контратаки старались использовать. Акцент был на фланги, где свободными зонами пользовались братья Пасичи. Евгений еще в дебюте матча проверил бдительность Пятова, а Геннадий на 30-й минуте забил шикарный гол дальним ударом, проскочив Витао и Бондаренко.

Кроме Пасичей, в центре внимания регулярно оказывался Немчанинов. Левый защитник Вереса постоянно подключался к атакам вторым темпом. Получая скидки под удар, Немчанинов дважды классно разрядил пушку из-за пределов штрафной – Пятов не без проблем справился. Верес до перерыва вполне наиграл на ничью (5:5 по ударам). Хороший контратакующий футбол.

Во втором тайме Шахтер убил матч

После перерыва игра была значительно скучнее. Шахтер добавил академизма, лишился простых ошибок и довел контроль над ситуацией до абсолюта. У Вереса же исчезли контратаки. Команды играли практически без ударов. Шахтер до 80-й минуты лишь дважды пробил по воротам гостей – и дважды забил.

Сначала Тете воспользовался отличным пасом Марлоса, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота. Атака, кстати, началась с перехвата Бондаренко. А в конце встречи Марлос убил интригу, реализовав пенальти. Заработал 11-метровый Конопля, которого сбил Немчанинов.

Ну а точку во встрече поставил Траоре – для него шикарный момент создал Мудрик. После замен Де Дзерби игра ожила, а Шахтер реализовал свой класс.

В итоге – 4:1 победа Шахтера. Дончане набрали 22 очка и догнали Динамо на вершине УПЛ, однако киевляне свой матч в этом туре еще не сыграли. Верес с 11 баллами остался в середине турнирной таблицы.