Еще одним претендентом на услуги наставника Шахтера Роберто Де Дзерби стал Удинезе, сообщает SassuoloNews.net.

Де Дзерби: Шахтер разрешил мне искать другую команду, но я жду

"Бьянконери" рассматривают 42-летнего коуча на замену Габриэле Чоффи, который по итогам сезона финишировал с "черно-белыми" в турнирной таблице Серии А на двенадцатой строчке.

В то же время, вариант с Болоньей, о котором сообщалось ранее, для Де Дзерби больше не актуален, поскольку в клубе решили продолжить сотрудничество с Синишей Михайловичем. Интерес к Де Дзерби проявляла и Парма, однако пока "крестоносцы" пытаются договориться с бывшим тренером Кремонезе Фабио Пеккьей.

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