– Ваш коллега из Днепра-1 Вячеслав Фридман заявил, что они слышали, что команды, против которых они играют, стимулируются Шахтером. Фигурировала даже цифра в 5 млн гривен.

– Я работаю в Шахтере с 2001 года и занимаюсь коммерцией. За эти годы я никогда в жизни не лез с комментариями по некоммерческим вопросам. Я мог комментировать продажу билетов, какие-то контракты. А господин Фридман, наверняка, новый человек в футболе. Его предыдущий опыт был связан с телевидением и каналом 1+1, и для меня слышать его комментарии не о коммерции удивительно.

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Я думаю, что когда он начнет больше концентрироваться на коммерческой деятельности Днепра-1, у него не останется времени на комментарии, не связанные с прямым профилем его работы. Он получил хороший опыт работы с 1+1. Надеюсь, что он получит хороший опыт и в работе с Днепром-1, и коммерческая и маркетинговая деятельность клуба улучшится.

В общем, я считаю, это правильно, что Фридман официально работает в Днепре-1. Также должен сделать Игорь Цыганык, который с точки зрения публичных коммуникаций активно поддерживает днепрян, – заявил Кириленко в комментарии FanDay.

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