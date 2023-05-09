Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко порадив працівникам інших клубів та медіа не виходити за рамки своєї компетенції.

– Ваш колега із Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман заявив, що вони чули, що команди, проти яких вони грають, стимулюються Шахтарем. Фігурувала навіть цифра у 5 млн гривень.

– Я працюю в Шахтарі з 2001 року та займаюся комерцією. За ці роки я ніколи в житті не ліз із коментарями з некомерційних питань. Я міг коментувати продаж квитків, якісь контракти. А пан Фрідман, напевно, нова людина у футболі. Його попередній досвід був пов'язаний з телебаченням та каналом 1+1, і для мене чути його коментарі не про комерцію дивно.

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Я думаю, що коли він почне більше концентруватися на комерційній діяльності Дніпра-1, він не матиме часу на коментарі, не пов'язані з прямим профілем його роботи. Він отримав хороший досвід роботи з 1+1. Сподіваюся, що він отримає гарний досвід і в роботі з Дніпром-1, і комерційна та маркетингова діяльність клубу покращає.

Загалом, вважаю, це правильно, що Фрідман офіційно працює у Дніпрі-1. Так само має зробити Ігор Циганик, який з погляду публічних комунікацій активно підтримує дніпрян, – заявив Кириленко у коментарі FanDay.

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