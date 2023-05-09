Цыганык – о судейских скандалах в УПЛ: "Никто из лидеров не хочет, чтобы на их матчах работал VAR"
Журналист Игорь Цыганык объяснил, почему на поединках претендентов на чемпионство не было системы видеонаблюдения.
"Никто из лидеров украинского футбола не хочет, чтобы на их матчах работал VAR. Отсутствие VAR – это возможность для манипуляции.
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И Шахтер от этого пострадал в прошлом туре, когда отменили чистый гол Зубкова. Лидеры имеют все возможности, чтобы заказать VAR, но стараются этого избегать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, Шахтер и СК Днепр-1 ведут упорную борьбу за чемпионство – после 25-ти туров "горняки" опережают "спортклубовцев" на 3 очка, но у команды Кучера есть игра в запасе (впереди у команд также очная дуэль).
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