Журналист Игорь Цыганык объяснил, почему на поединках претендентов на чемпионство не было системы видеонаблюдения.

"Никто из лидеров украинского футбола не хочет, чтобы на их матчах работал VAR. Отсутствие VAR – это возможность для манипуляции.

"Разве это не пенальти?": СК Днепр-1 отреагировал на упреки о кумовстве и предвзятом судействе

И Шахтер от этого пострадал в прошлом туре, когда отменили чистый гол Зубкова. Лидеры имеют все возможности, чтобы заказать VAR, но стараются этого избегать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шахтер и СК Днепр-1 ведут упорную борьбу за чемпионство – после 25-ти туров "горняки" опережают "спортклубовцев" на 3 очка, но у команды Кучера есть игра в запасе (впереди у команд также очная дуэль).

Днепр-1 дожал Черноморец – шедевр супербомбардира, цирк с пенальти, подвиг голкипера и безумный фейр-плей Довбика