"Красников является спортивным директором СК Днепр-1. Все. К Металлисту он не имеет никакого отношения.

УАФ начала расследование против Красникова – спортдиректор СК Днепр-1 продолжает курировать Металлист

По поводу того, что УАФ открывает или не открывает дело... Они бы лучше открыли дело против генерального директора Шахтера (Сергей Палкин – прим.), который 15 лет управлял делами в Мариуполе. Там что-то не было никаких вопросов, хотя вся Украина знала об этом, и все-все-все понимали, и футболисты ездили. И кто действительно руководит там ситуацией, и кто делает там все дела, понимаете. Вот я вам могу сказать точно.

А по поводу Красникова. Он на этом этапе – спортивный директор СК Днепр-1. Он на скамейке запасных, он обеспечивает сейчас селекционную политику и работает. Насколько я понимаю, планы СК Днепр-1 достаточно амбициозны", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

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